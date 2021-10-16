Almanya Başbakanı Angela Merkel 16 yıl görevde kaldı. Ülkesinin en uzun süre görevde kalan iki başbakanından biri oldu.

Merkel 1954 yılında Hamburg’da doğdu. Doğu Almanya'da büyüdü. Leipzig Üniversitesi’nde fizik öğrenimi gördü. Kuantum kimyası üzerine doktora yaptı. 35 yaşına kadar siyasetle hiç ilişkisi olmadı.

Siyasete ilk adım

1989'da demokrasi hareketine katıldı. Siyasette adım adım yükseldi. Berlin Duvarı’nın yıkılması sonrasındaki ilk seçimlerde, Doğu Alman hükümetinin sözcüsü oldu. Daha sonra 21 yıl başkanlığını yapacağı Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi'ne katıldı. 3 ay için de Başbakan Helmut Kohl hükümetinde Kadın ve Gençlik Bakanlığı'na atandı.

Başbakan olduğunda 51 yaşındaydı

Merkel, 2000 yılında Katoliklerin etkisindeki Hristiyan Demokrat Birliği Partisi'nin hem ilk Protestan lideri oldu, hem de ilk kadın genel başkanı seçildi. 22 Kasım 2005’te de Almanya Şansölyesi oldu. Ülkesinin hem en genç hem de ilk kadın başbakanı olduğunda 51 yaşındaydı.

Merkel, dünyanın en büyük 4’üncü ekonomisine sahip Almanya’ya 16 yıl liderlik etti. Bu süre içinde Avrupa Birliği'nde de sözü geçen bir isim olarak dikkati çekti. Adı hep soğukkanlılık ve istikrar ile anıldı. Ancak görevi boyunca çok sayıda da krizle karşılaştı.

En önemli sınavlarından birini göçmen krizinde verdi

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı sonrası Merkel, Avrupa Birliği’nin Moskova’ya yaptırım kararında önemli rol oynadı. Siyasi kariyerindeki en önemli sınavlardan birini de Avrupa Birliği’nin 2015 yılında karşı karşıya kaldığı göçmen krizinde verdi.

Yeniden aday olmayacağını açıkladı

Aynı dönemde göçmen karşıtı aşırı sağ akımlar da Almanya'da güç kazandı. 24 Eylül 2017’deki genel seçimlerde iktidardaki koalisyon büyük oy kaybına uğradı. Merkel, Ekim 2018'de sürpriz bir şekilde genel başkanlık ve başbakanlık görevleri için yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Yeni hükümetin kurulmasıyla Merkel dönemi fiilen sona erecek

Seçimler 26 Eylül'de yapıldı. Hükümeti kurma çalışmaları sürüyor. Yeni hükümet kurulunca Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi fiilen sona ermiş olacak.