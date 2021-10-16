2005'de yapılan seçimlerle işbaşına geldi, 16 sene Almanya'da aralıksız başbakanlık yaptı Angela Merkel.

Mesaisinde Türkiye hep önemli yer tuttu. Birçok kez krizleri çözmek ya da yeni ortaklıklar için adım atmak üzere Türkiye'ye gelen Merkel, bu kez veda ziyareti gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yapılacak görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Türkiye'yi 11 kez ziyaret etti

Görüşmenin gündeminde ayrıca Türkiye-AB ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan da önemli yer tutacak. Ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınacak..

Almanya'da hükümetin kurulmasının ardından görevi bırakacak olan Merkel, görev süresince 11 kez Türkiye'ye geldi.

İlk ziyaretini göreve başlamasından yaklaşık bir yıl sonra 6 Ekim 2006'da yaptı.

2013'te Kahramanmaraş’ta Patriot hava savunma sisteminin kullanımı için görevlendirilen Alman askerlerini ziyaret etti..

Suriye'den göçmen akınının yoğunlaştığı, 2015 yılı ile birlikte Merkel'in ziyaretleri de sıklaştı.. 2015'te 2, 2016 yılında ise 3 kez Türkiye'yi ziyaret etti.

Türkiye ile AB arasındaki göç mutabakatının gerçekleşmesinde büyük rol oynadı.

Merkel, Ankara ile pozitif gündem başlatma adımlarına da öncülük etti.