Şıncou-13 mekiği uzay istasyonuna kenetlendi
Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna gönderdiği ikinci taykonot ekibi hedefine ulaştı.
Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA), yapılan açıklamada, taykonotlar Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu'yu taşıyan Şıncou-13 uzay mekiğinin, fırlatılışından yaklaşık 6 saat sonra uzay istasyonunun çekirdek modülüne kenetlendiği bildirildi.
Şıncou-13, bugün yerel saatle 00.23'te, Çin'in kuzeybatısındaki Gobi Çölü'nde bulunan Ciçuan Uydu Fırlatma Merkezinden fırlatılmıştı.
Uzay istasyonuna ulaşan Taykonot ekibi, Çin uzay programı için rekor 6 aylık süre boyunca yörüngede görev yapacak.
Ekipte 55 yaşındaki görev lideri Cai'nin yanı sıra, 41 yaşındaki kadın taykonot Vang Yaping ve ilk uzay yolculuğunu yapan 41 yaşındaki Yı Guangfu yer alıyor.
Seferin komutanlığını üstlenen Cai, daha önce 2008'de Dünya yörüngesini kateden "Şıncou-7" görevinde Çin adına ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren taykonot olmuştu. Cai'ye uçuşun ardından "uzay seferi kahramanı" unvanı verilmişti.
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