Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi, Cumhurbaşkanı Toudera'nın halka hitap ettiği "Ulusal Topraklarda Ateşkes Beyannamesi" başlıklı metni yayımladı.

Beyannamede Toudera, tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Göreve başladığı 2016’dan bu yana, ülkesinde barışı tesis etmek için çaba sarf ettiğini belirten Toudera, yeni bir ulus, yeni bir hukuk devleti için her zaman diyalog yolunu tercih ettiğini belirtti.

Anayasaya göre görevinin her türlü saldırıya karşı ülkesini ve halkını korumak olgunu belirten Cumhurbaşkanı, yaşanan vahşet ve adaletsizlikler, çekilen acılar ne olursa olsun barışa bir şans verilmesi gerektiğini vurguladı.

Barışa şans vermek için silahlı isyancı gruplara karşı yürütülen bütün operasyonları askıya aldığını belirten Toudera, isyancı gruplara derhal bütün silahlı eylemlere son verme çağrısı yaptı.