Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Fırıncı için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Ömrünü İslam'ı öğretmeye, anlatmaya ve ahlaklı nesiller yetiştirmeye vakfetmiş olan, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
Ömrünü İslam’ı öğretmeye, anlatmaya ve ahlaklı nesiller yetiştirmeye vakfetmiş olan, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 3, 2020
Etiketler: recep tayyip erdoğan mehmet fırıncı taziye mesajıSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 21:33
Son Haberler
- 01:44
- 01:39
- 01:31
- 01:28
- 00:50
Sıradaki Haber
Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz