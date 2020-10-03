Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü kutladı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü kapsamında paylaşımda bulundu.
Erdoğan, "Türk Konseyi'nin kuruluş yıl dönümünü de temsil eden 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. Türk Konseyi olarak birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışmamızın her alanda artarak devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Türk Konseyi’nin kuruluş yıl dönümünü de temsil eden 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü gönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 3, 2020
Türk Konseyi olarak birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışmamızın her alanda artarak devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/BoIWoHO86T
Etiketler: cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğanSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 20:41
Son Haberler
- 21:03
- 20:55
- 20:44
- 20:29
- 20:05
Sıradaki Haber
Diyanet İşleri Başkanlığı: Başkan Ali Erbaş'ı hedef alan yalan içerikli paylaşımlarıyla ilgili hukuki süreç başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz