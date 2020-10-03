Teber güdüm kiti ile entegre edilmiş mühimmat yüklü iki F-16 uçağı ile atışlı eğitim gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, atışlı eğitim görüntülerinin yer aldığı video ile yaptığı paylaşımda, "1’inci Ana Jet Üs Komutanlığımız tarafından, Teber Kabul Testi faaliyeti kapsamında iki F-16 uçağı ile atışlı görev icra edildi. Roketsan Teber Lazer Güdüm Kiti ile entegre edilmiş genel maksat bombaları, hedefleri tam isabet ile vurdu." ifadeleri kullanıldı.