Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Reyhanlı Barajı sayesinde artık Amik Ovası'nda afet riskinin de büyük ölçüde önüne geçilmiş olacaktır.

Geçen yıl daha önce 175 bin dekarı etkileyen su baskınların alanı 25 bin dekara kadar düşmüştür. Artık Amik Ovası'nda afet riskinin de önüne geçilecek. Amik O ası afetlerle değil, bereketiyle sembolleşecek.

Bu projenin sulamada ülkemize yıllık ekonomik faydası 350 milyon lira, enerji üretimindeki katkısı da 80 milyon liradır. Ayrıca bu kapasite artışı sayesinde bölgede 31 bine yakın kişiye ilave istihdam sağlanacaktır. Taşkınların önüne geçilmesinde de bu kapasite artışı fayda sağlayacaktır.

Hizmete açacağımız arıtma tesisi ile şehir merkezimize günlük 123 bin metreküplük içme suyu sağlanıyor.

Bugün Türkiye, dünyadaki kriz merkezlerinin tam göbeğinde yer almasına rağmen dimdik ayakta olmasını, birlik ve beraberliğinin gücü yanında her alandaki sağlam altyapısına borçludur.

Türkiye geliştikçe, güçlendikçe uluslararası alanda da gerektiğinde en zorlu mücadelelere girerek haklarını daha iyi savunabilir hale geldi. Salgınla yeniden şekillenen dünya düzeninde ülkemizin hak ettiği yeri alması için gece gündüz çalışıyoruz.

""Suriyeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını gösterdik"

Dünyanın dört bir yanında mazlumların yanında yer alırken kendi geleceğimizi de şekillendiriyoruz. Hatay, Suriye meselesinde en çok bedel ödemiş şehirlerimizin başında geliyor. Hataylıların her birine şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu yıkarken, Suriyeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını da gösterdik.

Güney sınırımızda istikrar sağlanana kadar sahada aktif bir şekilde yer almayı sürdüreceğiz.

"Ya söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz gider bunu kendimiz yaparız"

Suriye'de halen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz gider bunu kendimiz yaparız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de halen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz gider bunu kendimiz yaparız. pic.twitter.com/kj1SfSTNqc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 3, 2020

Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların konu Türkiye olunca her türlü ahlaki ilkeyi, hakkı, hukuku bir kenara bırakmaları, bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir.