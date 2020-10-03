Haber Giriş: Kaynak: AA
TCG Barbaros fırkateyni, ABD destroyeriyle Karadeniz'de geçiş eğitimi yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateyn ile ABD'ye ait destroyerin, Karadeniz'de geçiş eğitimi yaptığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCG Barbaros fırkateynimiz ile ABD'ye ait USS Roosevelt destroyeri 1 Ekim 2020 tarihinde Karadeniz'de geçiş eğitimleri icra etti" denilerek, söz konusu faaliyete ilişkin fotoğraflara yer verildi.
TCG BARBAROS fırkateynimiz ile ABD’ye ait USS ROOSEVELT destroyeri 01 Ekim 2020 tarihinde Karadeniz’de Geçiş Eğitimleri icra etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/IpTgMqgTU1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 3, 2020
Etiketler: TCG Barbaros fırkateyni abdi destroyerSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 11:47
Sıradaki Haber
Havalimanı metro hattı nisan sonunda devreye girecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz