Haber Giriş: Kaynak: AA
Havalimanı metro hattı nisan sonunda devreye girecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe Metrosu'ndaki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmaların planlandığını bildirdi.
Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul’un faal raylı sistem ağı şu anda 233 kilometre" şeklinde konuştu.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 11:50
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