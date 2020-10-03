Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe Metrosu'ndaki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmaların planlandığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul’un faal raylı sistem ağı şu anda 233 kilometre" şeklinde konuştu.