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TİKA'dan Azerbaycan'a 500 ilk yardım çantası
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a yönelik harekat başlatan Azerbaycan'a 500 ilk yardım çantası gönderdi.
TİKA, topraklarını kurtarmak için mücadele veren Azerbaycan'ı yalnız bırakmadı.
TİKA Bakü Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Azerbaycan Kızılay Cemiyetine teslim edilen 500 ilk yardım çantasının cephe hattına gönderildiği bildirildi.
Azerbaycan Kızılay Cemiyetinin gönüllüleri ilk yardım çantaları ile Terter, Ağdam, Fuzuli, Daşkesen, Naftalan ve Goranboy illerinde yaralı sivillere hizmet verecek.
Etiketler: TİKA Azerbaycan ilk yardım çantasıSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 09:06
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