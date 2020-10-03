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Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye'yi takdir eden DSÖ'ye teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelesini öven Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi'ne teşekkür etti.
Bakan Fahrettin Koca, Avrupa'da COVID-19 verilerinin raporlanmasının uyumlu hale getirilmesine ilişkin DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin salgını önleme stratejisinin takdirle karşılandığının belirtilmesi üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"DSÖ bugün Avrupa Bölgesinde COVID-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'ye teşekkürler."
Etiketler: sağlık bakanı bakan koca Fahrettin Koca Dünya Sağlık ÖrgütüSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 03:05
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