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Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Azerbaycan'la bir milletiz. İki ayrı devlet olsak da yeri geldiği zaman tek devlet gibi davranırız. Dolayısıyla Azerbaycan'a olan desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz."
Azerbaycan’la bir milletiz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 2, 2020
İki ayrı devlet olsak da yeri geldiği zaman tek devlet gibi davranırız.
Dolayısıyla Azerbaycan’a olan desteğimizi kimse yadırgamasın.
Bundan daha doğal ve meşru birşey olamaz. @bayramov_jeyhun pic.twitter.com/Y9Y18EHGMd
Etiketler: dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AzerbaycanSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 18:41
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