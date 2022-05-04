Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 20:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Libya Millî Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Endonezya Libya
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