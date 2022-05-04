Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 19:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit teğmenin ailesine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın ailesine başsağlığı mesajı yolladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan Teğmen Bahadır'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Şehit Recep Tayyip Erdoğan
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