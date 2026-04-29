Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kut'ül Amare Zaferi' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yılına ilişkin mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabınan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tarihimizin iftihar vesilelerinden biri olan Kûtü’l Amâre Zaferimizin 110’uncu yıl dönümünde, Selman-ı Pak ve Kut çarpışmaları başta olmak üzere Birinci Cihan Harbi’nin tüm cephelerinde kahramanca mücadele eden askerlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

Şanlı tarihimiz boyunca ila-yı kelimetullah uğrunda feda-i can eyleyen aziz şehitlerimizi tazimle anıyor; Rabb’im cümlesinin ruhunu şad, mekânını inşallah cennet eylesin, diyorum."