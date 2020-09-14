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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay personelinin ailesine başsağlığı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personelinin ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türk Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı mesajında, "Suriye’nin El Bab şehrinde medeniyetimizin şefkat eli Kızılay’a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan kardeşlerimize ve tüm Kızılay camiasına geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 21:59
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