Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Kıbrıs konusu ele alındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 21:27
Sıradaki Haber
1716 kişiye tanı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz