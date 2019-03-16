Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenecek mitinge katılmak için Tekirdağ'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada törenle karşılandı.

Erdoğan, burada kendisini karşılamaya gelen çocuklara oyuncak hediye etti.

Kendisini karşılayan mehter takımı ile de hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, Tekirdağ'daki programı dahilinde halka hitap edeceği meydana doğru yola çıktı.

Erdoğan, Tekirdağ'daki mitingin ardından, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda Kuzey Marmara Otoyolu Açılış Töreni'ne iştirak edecek. Daha sonra Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu mitinglerinde konuşacak olan Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Samsunlular Buluşması'na katılacak.

Kaynak: AA, TRT Haber