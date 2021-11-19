Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 08:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmran Kılıç için taziye ilanı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için taziye ilanı verdi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmran Kılıç'ın vefatıyla ilgili taziye ilanı verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bazı gazetelerde yayımlanan başsağlığı mesajı şöyle:
"Hayatını müftü, idareci, yazar, programcı, konuşmacı olarak irşad ve eğitim-öğretim faaliyetlerine adayan ilim ve irfan insanı İmran Kılıç kardeşimiz ebedi aleme irtihal etmiştir. Ülkemize ve milletimize hizmetlerini daima şükranla yad edeceğimiz kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, Kahramanmaraşlılara ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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