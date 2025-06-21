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Gündem
TRT Haber 21.06.2025 06:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İİT zirvesinde yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "İslam İşbirliği Teşkilatı 51’inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı"na katılacak. Erdoğan toplantı kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği de yürütecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İİT zirvesinde yoğun diplomasi trafiği

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu, 43'ü bakan 5'i bakan yardımcısı olmak üzere rekor seviyede üst düzey katılımla İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Erdoğan, toplantı kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği de yürütecek. Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelecek olan Erdoğan, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ve BM Filistinlilere Yardım Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile de görüşecek.

Ardından, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir ile Başbakan Yardımcısı  Muhammed İshak Dar'ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir önemli görüşmesi de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle olacak.

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Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı
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