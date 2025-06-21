Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İİT zirvesinde yoğun diplomasi trafiği

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu, 43'ü bakan 5'i bakan yardımcısı olmak üzere rekor seviyede üst düzey katılımla İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Erdoğan, toplantı kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği de yürütecek. Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelecek olan Erdoğan, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ve BM Filistinlilere Yardım Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile de görüşecek.

Ardından, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir ile Başbakan Yardımcısı Muhammed İshak Dar'ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir önemli görüşmesi de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle olacak.