Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halepçe katliamının 31'nci yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Erdoğan sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "31 yıl önce Halepçe'de binlerce sivilin kimyasal saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin vicdanlarda açtığı yara bugün de tazeliğini korumaktadır. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında hayatlarını kaybeden Kürt kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

31 yıl önce Halepçe'de binlerce sivilin kimyasal saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin vicdanlarda açtığı yara bugün de tazeliğini korumaktadır.



İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında hayatlarını kaybeden Kürt kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 16 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber