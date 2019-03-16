Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Samsunlular Buluşması'nda konuştu.

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Fitne siyasetine geçit vermediğimiz için bize saldırıyorlar. Gönül köprüleri kurmamıza tahammül edemiyorlar. Milletle aramızdaki kalpten kalbe giden o gizli yolu göremezler" dedi.

Erdoğan, "Kulağını Kandil'den gelecek emirlere dikenler, elbette bizim aşkımızın kaynağını öğrenemezler. Ülkede savaş çığırtkanlığı yapanların yeri bellidir. Bedelini ödeyecekler" ifadesini kullandı.

"31 Mart, şu Avrupa Parlamentosu'na da bir cevap olacaktır"

"Avrupa Parlamentosu kararının hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur" diyen Erdoğan, "Türkiye ile müzakereleri durduracaklarmış öyle bir karar alamazlar. 31 Mart, şu Avrupa Parlamentosu'na da bir cevap olacaktır. Bir Türkiye var, ikinci bir Türkiye yok. Bakın Yeni Zelanda'da 49 kişi, 49 Müslüman öldürülüyor, hedefte neresi var? Türkiye var, bir de bu kardeşiniz var" dedi.

Erdoğan, "Ne şehitlerimiz arasında bir ayrım yapılmasına ne de bu vatan için can veren şehitlerimizin aziz hatıralarının incitilmesine müsaade etmeyiz. Ne şanlı tarihimizin yok sayılmasına ne de kontrollü darbe iftiralarıyla bedelini kanla ödediğimiz zaferlerin değersizleştirilmesine göz yumarız. Hele hele cumhuriyeti övme kılıfı altında ecdadımıza hakaret edilmesine asla izin vermeyiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA