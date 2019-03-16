Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda Kuzey Marmara Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"AK Parti demek hizmet demektir"

Yol medeniyettir. Yolu olmayan medeniyetten bahsetmesin. Su medeniyettir, suyu olmayan medeniyetten bahsetmesin. AK Parti demek hizmet demektir. Çatalca’dan İstanbul Havalimanı’na 13 dakikada ulaşabileceksiniz. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Biz bu millete sevdalıyız, yapmamız gereken işler var bunları yapacağız.

İstiklal savaşımızda Çatalca en güçlü direnişin verildiği yerlerden biriydi.

"Adamda her türlü yolsuzluk var"

Şimdi Ankara'da yine yolsuzluklar içerisinde olan bir aday koymuşlar. Adamda her türlü yolsuzluk var. Buyurun, vergi, senet... Hesabını veremiyor şu anda. Hadi ver hesabını. Bay Kemal çık, adayının bu karşılıksız senediyle ortada dolaştığını sen izah et.

"Ülkemizin yurt dışındaki itibarını yükselttik"

Her seçim yeni bir başlangıçtır. Tek gayemiz ülkemize ve şehrimize en iyi hizmeti getirmektir. Adaylarımız projeleriyle, vizyonlarıyla gece gündüz çalışıyor. Ülkemiz tarihinin en büyük demokrasi reformlarını biz hayata geçirdik. Bu ülkede ve bu şehirde kimin kökeniyle uğraştık? Kimin inancına ve mezhebine karıştık? Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Ülkemizin yurt dışındaki itibarını yükselttik, bizim amacımız hem ülkemizin kazanımlarını daha ileriye taşımak hem de ekonomik ve güvenlik alanında başladığımız işleri bitirmektir. Evlatlarımıza miras bırakacağımız 2053 ve 2071 hedefleri için bunları gerçekleştireceğiz. İstanbul her zaman yanımda oldu.

"Terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin?"

Yeni Zelanda'da yaşananları gördünüz. Maalesef Avustralyalı bir senatör (Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning) bir edepsizlik yaptı. Ne yazık ki o edepsizliğin bir benzerini de ana muhalefetin başındaki zat yaptı. Bay Kemal, eğer sen bir Müslümansan terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin? Önce sen kendini bir test et.

Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge yok. Eğer istiyorsan Irak’ın kuzeyinde var. Çok seviyorsan oraya git. Bu ülkeyi bölmeye sizin gücünüz yetmez. Bunu bir defa bileceksiniz. Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te ve Kandil’de inlerine kadar kovaladık.

Kaynak: TRT Haber