Cumhurbaşkanı Recep Taayip Erdoğan, AK Parti'nin Zeytinburnu mitinginde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Meydanı'nda toplanan vatandaşların muhteşem bir görüntü oluşturduğunu söyledi.

Bugün Tekirdağ, Çatalca ve Gaziosmanpaşa'da vatandaşlara hitap ettiğini, akşam da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul'daki Samsunlularla bir araya geleceğini aktaran Erdoğan, "Bugün burada son 1,5 ayda İstanbul'un ilçelerindeki 13. mitingimizi yapıyoruz. Aynı dönemde Tekirdağ ile birlikte il mitinglerimizi 41'e ulaştırdık. 41 ile şu ana kadar gittim. Seçim gününe bütünüyle hem ilçe hem il mitinglerimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Kar, boran, fırtına yok. Çünkü AK Parti, sizin kurduğunuz partidir. Milletin kurduğu partidir. AK Parti gücünü sadece milletten alan partidir." ifadelerini kullandı.

"Bizim gözümüz hiçbir zaman şurada, burada olmadı. Biz sadece milletimize baktık." diyen Erdoğan, girdikleri 14 seçimde de milletin desteğini aldıklarını ifade etti. 31 Mart'ta zaferle ayrılarak demokrasi ve kalkınma yolculuğunu sürdüreceklerine inandığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii bu uzun yolculukta zaman zaman eksikler olmuştur. Hatta zaman zaman hatalar da yapılmıştır. Kimi vakit de yorgunluklar ortaya çıkmıştır. Elbette bu süreçte yolunu kaybeden, yoldan çıkanlar da vardır. AK Parti Genel Başkanı olarak geçmişte Başbakan olarak şimdi Cumhurbaşkanı olarak hep gördüğüm hataları düzeltmenin, yanlışları telafi etmenin gayreti içinde oldum. Kendine başka yol arayanlara yapacak bir şeyimiz yoktur ama kalbi kırılan, gönlü yaralanan, umudu zedelenen kardeşlerimizin de seslerine hep kulak verdik. Milletimizin bize verdiği mesajları asla gözardı etmedik. Bu anlayışla yeri geldi teşkilatlarımızı değiştirdik, yeri geldi bakanlarımızı, bürokratlarımızı değiştirdik, yeri geldi milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı değiştirdik. Öyle ki aslında hiç de fena olmayan işler yaptığı halde sırf milletimizle iletişiminde sıkıntı yaşadığı için görev süresinin dolmasını beklemeden nöbet değişikliğine gittiğimiz arkadaşlarımız oldu. Şahsen kendi önceliklerimizde de milletimizin taleplerine, beklentilerine göre değişiklik yapmaktan çekinmedik. Biz milletle inatlaşmaya değil millete hizmet etmeye geldiğimizi asla unutmadık."

"Serzenişte bulunan vatandaşlarımızın seslerini duymadığımız sanılmasın"

Millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiklerini aktaran Erdoğan, "Birileri ellerinde imkan yokken bile millete efendilik taslarken biz hangi görevde olursak olalım hizmetkarlık mevkinde bulunduğumuzu asla aklımızdan çıkarmadık. Emin olun, son nefesimize kadar da aynı anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz. Bu seçimde şu veya bu sebeple gönlü kırıldığı için serzenişte bulunan vatandaşlarımızın seslerini duymadığımız sanılmasın. Biz her seçimde elli 60 gezer, ilçeleri ve diğer programlarıyla 100'ün üzerinde miting yaparken milletimizin her kesiminin sesine kulak veriyoruz." şeklinde konuştu.

"Siyaset de ülke yönetimi de imkanlar ve mümkünler meselesidir." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Elimizdeki imkanları mümkün olan en iyi şekilde kullanarak ülkemize ve milletimize hizmet etmekten başka bir gayemizin olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Son yıllarda üst üste yaşanan seçimler, milletimizi sadece yormakla kalmadı aynı zamanda ülkemizin önceliklerinin anlaşılmasını da zorlaştırdı. İnşallah 31 Mart'ın ardından önümüzde şöyle 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacak. Bu dönemi en verimli şekilde kullanarak yeniden reform gündemimizi hayata geçirmekte kararlıyız. Bu kardeşinizin Rabbim ömür verirse 4,5 yıl önünde bir süreç var. İstanbul'da gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız gerek Zeytinburnu'nda Ömer (Arısoy) kardeşim 5 yıl onların da büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı süreci var. Ne yapacağız? El ele vereceğiz. Cumhurbaşkanı olarak ben, İstanbul'da Büyükşehir, Binali (Yıldırım) Bey, Zeytinburnu'nda da Ömer kardeşim üçlü olarak İstanbulumuzu çok daha farklı bir şekilde ayağa kaldıracağız."

"Birileri Türkiye tökezlesin diye ellerini ovuşturarak bekliyor"

Şartlar ne olursa olsun, güvenlik ve ekonomi alanlarında atmaları gereken acil adımları ihmal etmediklerini ve etmeyeceklerini dile getiren Erdoğan, "Seçimlerden sonra bu alanlarda çok daha süratli ve kararlı adımlarla ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştıracağız. Bunun için sizlerin çok güçlü desteğine ihtiyacımız var. Birileri seçimlerde farklı bir sonuç ortaya çıksın ve Türkiye tökezlesin diye ellerini ovuşturarak bekliyor. Maalesef CHP'nin başını çektiği ittifak da bu tuzağın gönüllü taşeronluğuna soyunmuş durumda. Gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki amaçlarına ulaşmak için terör örgütleri dahil herkesle iş birliği yapmaktan çekinmiyorlar. İnşallah bu defa da başaramayacaklar. Türkiye bu seçimden bekledikleri gibi yaralı değil tam tersine çok daha güçlenmiş olarak çıkacak. İşte o zaman bunların hepsi de kaçacak delik arayacak. Çünkü milletimiz bunlara girdikleri karanlık işbirliklerinin hesabını mutlaka soracaktır." şeklinde konuştu.

"Bu ülke yol geçen hanı değil, kanuna, hukuka uyacaksın"

Mitingde, vatandaşlara 8 Mart'ta İstiklal Caddesi'ndeki olaylara ilişkin çeşitli videolar izleten Erdoğan, "Bayrağımızı yakanlar, ezanımıza maalesef düdüklerle aykırı hareket edenler, attıkları tweetlerle 'Mecbur muyuz biz sizin ezanınızı dinlemeye?' diyenler, mecbur olmayabilirsin ama protesto etme hakkın da yok." dedi.

"Dünya Kadınlar Günü için beyler Taksim'e çıkıyorlar. İzin var mı? Yok. Bildiri var mı? Yok." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstanbul Valisine soruyorum, o olayın olduğu anda, 'Bunların müracaatı var mı?' Yok. Türkiye bir hukuk devletidir, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu vardır. Bir toplantı, bir yürüyüş nasıl yapılacak bunlar hukukta bellidir. Eğer buna uymazsanız size idare 'Oralarda buyrun yapın.' demez. Niye? Kamu düzeni denilen bir şey var. En hareketli yer olan İstiklal Caddesi'nde, Taksim Meydanı'nda siz bunu yapamazsınız. Bu ülke yol geçen hanı değil, kanuna, hukuka uyacaksın. Tayyip Erdoğan bir genel başkan olarak bütün toplantılarını nasıl hukuk içinde yapıyorsa, kanunla yapıyorsa sen de öyle yapacaksın Bay Kemal. Senin il başkanın oraya geliyor hiç dinlediği filan yok. Ne diyor parti sözcüsü? 'Onlar polise karşı yaptılar bu düdük çalma işini.' Siz kimi uyutuyorsunuz, kimi aldatacaksınız? Gerekli olan müdahale yapıldı ve o gösteriye müsaade edilmedi."

Söz konusu yerde terör gruplarının desteklediği parti, FETÖ'cüler ve CHP'nin olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bunun dışındakileri bilemiyorum. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Ne yapıyorlar? Ezanımıza protesto..." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bu vatan Müslüman kanlarıyla yoğrulmuştur. Biz 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' diyerek bugünlere geldik. Bizim bayrağımızı yakmaya yeltenenleri kusura bakmasınlar biz yakarız. Onlara fırsat vermeyiz." dedi.

Belediyeciliğin "milletin günlük hayatına dokunan hizmetler" anlamına geldiğini dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kardeşinizi siz 1994'te İstanbul'a belediye başkanı seçtiniz mi? Seçtiniz. İstanbul'da çöp dağları var mıydı? Vardı. Susuz muydu? Hava kirliliği felaketti. Kimden aldım ben İstanbul'u. CHP'den aldım. CHP'nin İstanbul'u çöp, çukur, çamurdu. CHP'nin İstanbul'u yolsuzluk, yasaklar ve yokluktu. 1 yılda çöp dağları gitti mi? Gitti. Hava kirliliği gitti mi? Gitti. CHP'den aldığım zaman 50 bin eve doğal gaz veriliyordu, ben cezaevine giderken bu sayı 1 milyon 250 bine çıktı. Istıranca Dağları'ndan, 140 kilometreden İstanbul'a suyu getirdik. Şu anda 2040 yılına kadar İstanbul'un su sorunu yok. Bir de Melen'den getirdik. Çalıştık. Kim için? Milletim için. Biz bu milletin hizmetkarıyız. Biz, bu millete aşığız. Biz, milletimizle birlikte bunların hepsini yıka yıka ülkemizi de İstanbul'u da bugünlere getirdik."

CHP Zeytinburnu Belediye Başkan adayının daha önce Anavatan Partili olduğuna değinen Erdoğan, "Şimdi de CHP'li. Bunlar bukalemun gibi. Duruş çok önemli duruş. Zaten beyefendinin eşi de şu anda CHP'den milletvekili. Bunlardan buraya hizmet olur mu? Şimdi bunlara 31 Mart'ta bir Osmanlı tokadı vurmaya hazır mıyız?" diye konuştu.

Erdoğan, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'un verilen çeşitli görevlerinin ardından aday olarak belirlendiğini belirterek, "Bazıları ne diyor? 'İşte o Giresunludur.' diğeri için. Ömer de Rizeli ama Ömer'in hanımı da Giresunlu. Hanımköylüdür zaten biraz da... Onun için bu işleri bırakalım. Nereli olursan ol, mesele bu millete hizmetkar ol." dedi.

Zeytinburnu'na yapılan hizmetler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'na yapılan hizmetlere ilişkin şunları söyledi:

"Eğitimde ilçemize toplamda 761 derslikli 52 okul inşa ettik, bin 277 öğretmen ataması yaptık. Genç nüfusun yüksek olduğu ilçemizde 21 yeni okul daha inşa edeceğiz. Buz hokeyinde Avrupa şampiyonluğu olan ilçemiz gençleri için buz pisti yapacağız. Zeytinburnu Stadını da ilçemize yakışır bir spor kompleksi haline dönüştüreceğiz. Marmaray'ı, Bağcılar Tramvay Hattı'nı ve 15,3 kilometrelik Habipler-Edirnekapı-Topkapı Tramvay Hattı'nı hizmete açtık. Bağcılar-Kabataş arasındaki 19,3 kilometrelik tramvay hattının istasyonlarını yenileyip, yeni araçları hizmete alarak ulaşımı kesintisiz hale getirdik. Şimdi de bu hattın Cevizlibağ-Turan Güneş Bulvarı arasındaki kısmını yer altına alarak ilçemizi daha da rahatlatacağız. Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu-Beylikdüzü metrobüs hattı ile ilçe halkına her iki istikamette de hizmet veriyoruz. Zeytinburnu'na 2 bin 760 araç kapasiteli 3 adet otopark yaptık. Büyükşehir ve ilçe belediyesi işbirliğiyle 10 bin araçlık otoparklar yapacağız Zeytinburnu'na."

İlçenin 3 ayrı yerinde millet kıraathaneleri kuracaklarını belirten Erdoğan, "Zeytinburnu'ndaki tarihi eserlerimizi aslına uygun olarak restore ediyoruz. Yedikule, Mermer Kule'den Topkapı'ya kadar uzanan surlarla bostan alanlarının bakımı ve aydınlatmasını yaparak şehrimize kazandıracağız. Yakında yapımına başlayacağımız, içinde göleti, sosyal ve kültürel tesisleri, çocuk alanlarının olacağı Beştelsiz Millet Bahçesi'yle Zeytinburnulu kardeşlerim yeşile doyacak. Çırpıcı Deresi ve çevresinde 450 bin metrekarelik bir alanı hem su kalitesini artıracak hem tarihi kültürü yaşatacak şekilde düzenleyeceğiz. İlçe genelinde 46 bin metre yeni doğal gaz hattı döşedik. Abone sayısı 67 bin 521'e ulaştı." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber