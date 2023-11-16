Hafif Sağanak Yağışlı 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.11.2023 12:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den çıkarılarak Türkiye'ye getirilen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavilerine devam edilen Gazzeli kanser hastalarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan iki uçak, Türkiye'ye geldi. Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden uçaklar, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılarak, El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen ve Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklara yerleştirilen hastaları, Esenboğa Havalimanında sağlık ekipleri karşıladı.

Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklardan ambulanslara nakledilen 27 hasta, Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, hastalara ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen ve tedavilerine burada devam edilen 27 Gazzeli kanser hastasını şehir hastanesinde ziyaret ederek, başhekimden hastalar hakkında bilgi aldı..

Ayrıntılar gelecek...

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze Recep Tayyip Erdoğan Şehir Hastaneleri
Sıradaki Haber
Ankara Milletvekili Adnan Beker İyi Parti’den istifa etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:39
Çekya'da "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganı "terör propagandası" sayılabilecek
13:38
Sivas'ta karaca ve dağ keçisine ait 11 kafatası ele geçirildi
13:36
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD'ye "dostluk elçisi" olarak pandalar yollayacağını duyurdu
13:35
Cevdet Yılmaz: 100 milyar dolar turizm hedefimiz var
13:33
NASA ve Mars arasındaki iletişim, Güneş'in araya girmesi nedeniyle iki haftalığına kesildi
13:32
Polat çifti soruşturmasında 8 tutuklunun cezaevi değiştirildi
İzmir'de metro vagonu raydan çıkarak peron duvarına çarptı
İzmir'de metro vagonu raydan çıkarak peron duvarına çarptı
FOTO FOKUS
Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem: Cezalar daha da artacak
Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem: Cezalar daha da artacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ