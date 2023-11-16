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Ekonomi
AA 16.11.2023 11:01

Milli Banliyö Treni 2024'te kullanılmaya başlanacak

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından tasarım ve prototip çalışmaları devam eden "Milli Banliyö Tren Seti"nin gelecek yıl tamamlanması ve ilk setlerin Gaziray Projesi'nde kullanılması planlanıyor.

Milli Banliyö Treni 2024'te kullanılmaya başlanacak
[Fotograf: AA]

2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, Milli Hızlı Tren Projesi'nin yanı sıra 2021'de tasarım ve prototip çalışmalarına başlanılan Milli Banliyö Tren Seti Projesi'nin 2024'te tamamlanması hedefleniyor.

TÜRASAŞ tarafından ithalatın azaltılarak yurt içi banliyö araç ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması, araçların tek tip üretilerek bakım ve onarım kolaylığı elde edilmesi, ihracatla Türkiye ekonomisine katkı sağlanması için söz konusu proje başlatılmıştı.

Şirket, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Taşımacılık Projesi" için açılan tasarım, temin ve montaj ihalesini kazanarak, sözleşme imzalamıştı. Bu kapsamda, üretim çalışmaları süren 4 araçlık tren setinin gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

Maksimum işletme hızı saatte 90 kilometre olacak trenin tasarım hızı 120 kilometreye ulaşacak. Güvenli, ergonomik, rahat ve etkin şekilde tasarımı ve üretimi planlanan araçla şehir içi yolcu taşımacılığında Türkiye'nin ihtiyacı karşılanabilecek. Başta Tren Kontrol ve İzleme Sistemi (TCMS) ve Cer Sistemi olmak üzere yerli ve milli olarak geliştirilecek kritik ekipmanlar Türkiye'ye de katma değer kazandıracak. İlk tren setlerinin Gaziray Projesi'nde kullanılması hedefleniyor.

Elektrikli lokomotif ve yük treni çalışmaları sürüyor

Ayrıca, TÜRASAŞ tarafından geliştirilen milli elektrikli lokomotifin tasarım ve prototip çalışmaları da sürüyor. TÜRASAŞ bünyesinde yabancı firma lisansıyla elektrikli ve dizel lokomotif üretilirken bu projelerden elde edilen tecrübe milli elektrikli lokomotif üretiminde kullanılacak.

Kurum tarafından tasarım, sertifikasyon ve imalat süreçleri tamamlanan yeni nesil milli yük vagonlarının dış pazarlardaki payının artırılmasına yönelik çalışmalar da gelecek yıl yoğunlaştırılacak.

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