Gazzeli kanser hastaları Türkiye'de

Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden uçaklar, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazze'ye yönelik sağlık yardımları, hastalar ve yaralıların Türkiye'ye transferi için bugün Mısır'da yürüttüğü yoğun görüşme trafiğinin ardından, bazı hastalarla birlikte Mısır'dan Ankara'ya döndü.

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılarak, El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen ve Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklara yerleştirilen hastaları, Esenboğa Havalimanında sağlık ekipleri karşıladı.

Uçaklardan ambulanslara nakledilen hastaların tedavilerinin Bilkent Şehir Hastanesi'nde yürütüleceği öğrenildi.

Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip etti.

Bakan Koca: Türkiye her zaman adaletin sesi olmaya devam edecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca havalimanında açıklama yaptı.

Açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

7 Ekim tarihinde Gazze'de başlayan insanlık dramı ile ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde devletimizin tüm birimleriyle Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık. Sürecin ilk gününden itibaren birçok kez görüşmeler gerçekleştirdik.

22 Ekim'de bakanlığımdan 20 kişilik bir ekibi ivedilikle bölgeye gönderdik. Tüm bunlarla birlikte devletimiz 10 kargo uçağı ve 1 gemi ile 8 sahra hastanesi 20 ambulans, küvozler ve jenaratörlerin bulunduğu 666 tonluk yardımı Gazzeli kardeşlerimize kullanılmak üzere Mısır'a ulaştırdık.

“İnsanlık merhamet üzerine kuruludur.”



Gazze’den gelen hastalar Türkiye’de. pic.twitter.com/qDCRhyopPf — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 15, 2023

Tedavi imkanından tümüyle yoksun kalan hastaların ülkemize getirilmesine yönelik olarak teknik sağlık ekibi oluşturduk. Bu süreçle daha önce oluşturduğumuz bu ekibinin yoğun çalışmalarıyla Gazze'deki kanser hastalarını Mısır'a geçirilmesi konusunda mutabık kaldık. Günün erken saatlerinde Türkiye'den hareket ederek önce baaşkent Kahire'de Gaffar ile ikili bir görüşme gerçekleştirdim ve Gazzeli hastaların tedavi gördüğü iki farklı hastaneyi ziyaret ettik.

"Refah'tan hasta transferine izin verilen ilk ülke Türkiye'dir"

Uluslararası sağlık diplomasisi ve sahada yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, 27 hasta ile 13 refakatçinin Cumhurbaşkanlığımıza ve Milli Savunma Bakanlığımıza ait uçaklarla Türkiye’ye getirilmesiyle önemli bir adım attığımıza inanıyoruz.

Mısır'ın gemiyle yardım göndermesine izin verdiği ve Refah'tan hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye'dir. Yardımlarımız artarak devam edecektir. Kardeşlerimizin tedavilerine Ankara'da şehir hastanemizde devam edilecektir. Gazze'de ilgili noktalarda ve aynı zamanda Mısır tarafında sahra hastanelerinin kurulması ve bu hastanelerde Mısırlı dostlarımızla hizmet verilmesi noktasında önemli bir yol kat ettik.

"Uygun yerlerde sahra hastaneleri kurmak istiyoruz"

Türkiye her zaman adaletin hakkın sesi olmaya, dostunu iyi ve kötü günde yalnız bırakmamaya devam edecektir. Gönderdiğimiz sahra hastanelerini erken dönemde uygun yerlere kurmak istiyoruz. Bununla ilgili koordinasyon ekibi çalışmalarını yürütmektedir.

20 kişilik bir ekip göndermiştik, Türkiye'den yeni ekip gönderiyoruz. Başta plastik cerrahi olmak üzere bir ekip çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde doktor arkadaşlarımız da takviye edilecek. Gelen hastaların hepsi kanser hastası. Özellikle bizim Filistin-Türkiye dostluk hastanesinde takibi yapılan hastalar da var. Sadece bir hastamız kemik iliği yapılmak üzere getiriliyor. 15 yaşında bir kardeşimiz.

"Prematüre bebekleri de getirmek istiyoruz"

Prematüre bebekleri de getirmek istediğimizi vev bununla ilgili her türlü talebi karşılayabileceğimizi ifade ettik. Bununla ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor.

Mısır üzerinden başka bir ülkeye herhangi bir hasta gönderimi olmadı. İlk defa bugün bu hastalar Türkiye'ye getirildi.