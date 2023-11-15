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Gündem
AA 15.11.2023 23:00

Bakan Koca'nın Gazzeli yaralı çocuklarla duygulandıran buluşması

Bakan Koca, Gazze'den çıkarılarak Mısır'daki El Ariş Hastanesi'nde tedavi altına alınan, büyük bölümünde fosfor bombasından kaynaklı yanık veya kırıklar bulunan çocuklarla bir araya geldi.

Bakan Koca'nın Gazzeli yaralı çocuklarla duygulandıran buluşması
[Fotograf: AA]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile El Ariş kentinde, Gazze'den çıkarılan yaralıların tedavi altına alındığı El Ariş Hastanesi'ni ziyaret etti.

Büyük bölümü çocuk ve kadınlardan oluşan Gazzeli yaralılarla yakından ilgilenip, tedavi süreçleri hakkında bilgi alan Koca, çocuklara da bir istekleri olup olmadığını sordu.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette, hastanede görevli doktorlar, tedavi altına alınan Gazzeli çocukların büyük bölümünde fosfor bombası kullanımından kaynaklı ciddi yanıklar ve kırıklar bulunduğunu anlattı.

Bakan Koca'nın Gazzeli yaralı çocuklarla duygulandıran buluşması

Gazzeli 4 yaşındaki Merve, fosfor bombasının izlerini silmeye çalışıyor

Bakan Koca'nın ziyaret ettiği hastalardan Gazzeli 4 yaşındaki Merve, doktorların verdiği bilgilere göre, İsrail'in kullandığı fosfor bombası nedeniyle vücudunda ciddi yanıklar olan hastalar arasında bulunuyor.

Gazze'de maruz kaldıkları bombardımanda ikiz kardeşini kaybeden, yaşadığı ağır travmanın etkisiyle konuşamayan Merve ve babasıyla yakından ilgilenen, ihtiyaçlarını soran Koca, küçük kızın durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Fosfor bombası nedeniyle küçük çocuğumuzun bacağında derin yanıkları olduğunu illetti burada görevli hekim arkadaşlarımız. Merve ne yazık ki ikiz kardeşini kaybetmiş. Tedavisi tamamlanmış, genel durumunun iyi olduğu belirtildi."

Bakan Koca'nın Gazzeli yaralı çocuklarla duygulandıran buluşması

Bakan Koca'nın "Fosfordan etkilenerek getirilen başka hasta oldu mu?" sorusu üzerine doktorlar, "Ne yazık ki bu şekilde fosfordan etkilenerek getirilen çok yaralı var. Tüm hastalarda sadace kırıklar değil yanıklar da var. Bacaklarında, ellerinde, kollarında yanık ve kırıklar mevcut." ifadesini kullandı.

Ziyarette, Gazze'deki bombardımanda karnındaki bebeğini kaybeden ve hastanede tedavi altına alınan İkram Jamil Hassan'da Bakan Koca'ya gözyaşları içinde yaşadığı zor süreci anlattı.

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Bakan Koca'nın Mısır'da ziyaret ettiği Gazzeli yaralılar yaşadıklarını anlattı
Bakan Koca'nın Mısır'da ziyaret ettiği Gazzeli yaralılar yaşadıklarını anlattı
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