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Gündem
AA 15.11.2023 21:34

'Hamas, Şifa Hastanesi'nde İsrail ile çatışıyor' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Hamas, Şifa Hastanesi'nde İsrail ile çatışıyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

'Hamas, Şifa Hastanesi'nde İsrail ile çatışıyor' iddiasına yalanlama

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hamas, Şifa Hastanesi'nde İsrail ile çatışıyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Söz konusu görüntülerin, 14 Ağustos 2013'te Mısır'daki Rabia el-Adeviyye Meydanı'ndaki sahra hastanesinde kaydedildiğinin belirlendiği bildirilen açıklamada, "İsrail, hastane saldırılarını meşrulaştırmak için Hamas üyelerinin hastanelerde olduğuna dair birçok asılsız iddia yaymaktadır." ifadesine yer verildi.

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İletişim Başkanlığı Filistin - İsrail Çatışması
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