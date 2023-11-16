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TRT Haber 16.11.2023 12:19

Ankara Milletvekili Adnan Beker İyi Parti’den istifa etti

İyi Parti 28. Dönem Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa etti.

Ankara Milletvekili Adnan Beker İyi Parti’den istifa etti
[Fotograf: AA]

Adnan Beker, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Beker, açıklamasında şunları kaydetti;

İyi Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve Yüce Türk Milleti’ne daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibarıyla İyi Parti’den istifa ediyorum. Başta çok değerli Ankaralı hemşehrilerim olmak üzere, İyi Parti İlçe Başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İyi Parti’ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızla bugüne kadar nasıl hemhâl olduysak bugünden sonra da kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır. Büyük Türk Milleti’ne ve Ankara'mıza her zamanki azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğim. 

İyi Parti'deki istifalar

İyi Parti'den iki hafta önce de Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu istifa etmiş ve AK Parti'ye katılmıştı.

Eski İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz parti üyeliğini sonlandırdığını, eski İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

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