Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.04.2026 19:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurumspor için tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor için tebrik mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile berabere kalarak Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK'yı NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün alınan sonuçlarla birlikte Trendyol Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen, bu sezon oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan Erzurumspor’u, Erzurumlu tüm kardeşlerimi, tüm dadaşları yürekten tebrik ediyorum. Erzurumspor’a Süper Lig’de şimdiden başarılar diliyorum."

ETİKETLER
Erzurumspor Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, ADF kapsamında Afrika etkinliği resepsiyonuna katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:02
Bakan Fidan, ADF kapsamında Afrika etkinliği resepsiyonuna katıldı
18:21
Bakan Fidan, 'ADF Youth' etkinliğinde gençlerle bir araya geldi
19:35
Erzurumspor FK 5 yıl aradan sonra Süper Lig'de
17:59
TEM Otoyolu'nda otomobil yön levhasına saplandı
17:50
İşgalci İsrail'in hedef aldığı Lübnan'ın Nebatiye kentinde büyük bir yıkım kaldı
17:26
Emine Erdoğan'dan "Antalya Diplomasi Forumu" paylaşımı
Beyşehir'de bir yanda kış, bir yanda bahar
Beyşehir'de bir yanda kış, bir yanda bahar
FOTO FOKUS
Diplomasinin kalbi 3 gün boyunca Antalya'da attı
Diplomasinin kalbi 3 gün boyunca Antalya'da attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ