Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camii'nde kıldı.

Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Darbenin her türlüsüne karşıyız"

Şu anda Ermenistan'daki darbe girişimi... Biz biliyorsunuz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değildir.

[Ermenistan'da darbe girişimi]



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değildir. pic.twitter.com/2t2N6qIpqu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 26, 2021

Burada açıkça söylemem lazım, askerin devreye girmek suretiyle burada bir darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey değil. Bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Paşinyan'ı zaten halk kendisi alaşağı getirecek konuma gelmiştir. Ama olay darbe olunca darbeye bakışımız farklıdır.

[Ermenistan'da darbe girişimi]



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu değişikliği Ermenistan halkı yapar. Paşinyan'ı zaten halk kendisi alaşağı edecek konuma gelmiştir ama olay darbe olunca darbeye bakışımız bu noktada farklıdır. pic.twitter.com/8iXJiukxlP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 26, 2021

Lokantalar ve kafeteryalar açılacak mı?

Bilim Kurulumuzun çalışmaları pazartesi kabinenin önüne gelecek. Müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde ne denli olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak. Bizler ne gibi tedbirler alabiliriz. Burada özellikle lokantalarla kafeteryalarla ilgili otellerle ilgili ne gibi adımlar atarız bütün bunların kararını pazartesi kabine toplantısında alacak ve yapacağım açıklamada tüm halkıma ifade edeceğim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulumuzun çalışmaları pazartesi kabinenin önüne gelecek. Müzakeresini yapacağız. Bizler ne gibi tedbirler alabiliriz. Bütün bunların kararını pazartesi kabine toplantısında alacak ve yapacağım açıklamada tüm halkıma ifade edeceğim. pic.twitter.com/xbpt7hdlN9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 26, 2021

Kanal İstanbul: Bu projeyi hayata geçireceğiz

Her türlü adımı atmış bulunuyoruz. Bu benim çılgın proje diye ifade ettiğim bir projedir. Projemiz alternatifleriyle hazırdır. Ne ana muhalefet anlar ne de İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlar. Bu projeyi biz Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak süreciyle hayata geçireceğiz. Dünya bu projeyi hayran hayran izleyecek.

[Kanal İstanbul Projesi]



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda projemiz alternatifleriyle hazırdır ve bu projeyi Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz. Dünya bu projeyi hayran hayran gelip yerinde izleyecek. pic.twitter.com/tUtrTpWUPu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 26, 2021

"İstanbul'da çöp dağları yükselmeye başladı"

İstanbul, şu anda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? Yok. Attıkları bir adım var mı? Yok. Şimdi İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin? Bu çöpler neden temizlenmiyor? İstanbul halkı yeniden eski Türkiye özlemine mi dönecek?