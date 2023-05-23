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Gündem
TRT Haber 23.05.2023 16:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere zam sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere zam sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Kent'te vatandaşlara hitap etti.

Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kişinin sorununu çözdüklerini ifade eden Erdoğan, en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerin bayram ikramiyesini de 2 bin liraya çıkardıklarını söyledi.

Erdoğan, "Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz." dedi.

 

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