Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere zam sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Kent'te vatandaşlara hitap etti.
Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kişinin sorununu çözdüklerini ifade eden Erdoğan, en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerin bayram ikramiyesini de 2 bin liraya çıkardıklarını söyledi.
Erdoğan, "Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz. https://t.co/OaLPtw2idw pic.twitter.com/wD7uZjwAIf— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 23, 2023