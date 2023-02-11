Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 13:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Baykal için başsağlığı mesajı
Hatay'da devam eden arama kurtarma çalışmalarında, 2 aylık bebek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 128 saat sonra kurtarıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk siyasetinin değerli isimlerinden CHP Eski Genel Başkanı, eski bakanlarımızdan Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini yer verdi.
Erdoğan, Baykal'ın kızı ve eşini de telefonla arayarak başsağlığı diledi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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