Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeden gelen bir görüntü ise izleyenleri korkuttu.

Kahramanmaraş Göksun Kuşkayası Dağı'ndan yükselen dumanlar, dağdan akan siyah sıvıya benzer bir madde bölgede yaşayanlarını dikkatini çekerken, tedirginliğe yol açtı.

"Bölgede volkanik patlama yaratacak yapı kayaç grubu yok"

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Afet ve Acil Durum Yönetim Koordinasyon Merkezinde yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi.

Ekiplerin kendisine verdiği bilgiyi aktaran Tatar, şöyle konuştu:

"11 Şubat Cumartesi günü saat 11.30 itibarıyla yukarıya çıkıyorlar. Gözlemlerimiz, bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı yönündedir, böyle bir şey yok. Gözlemlerimiz, olay depremle tetiklenen ve depremler sonrası bizim çok sık bir şekilde gördüğümüz, basit bir kütle hareketinden öteye bir şey değil. Bölgede zaten bir volkanik patlamayı oluşturacak özellikle, nitelikte bir jeolojik yapı da yok, öyle bir formasyon, öyle bir kaya grubu da kayaç da kaya da yok. Buralarda tamamen çok eski, çok yaşlı, bizim metamorfik kaya, başkalaşım kayası diye adlandırdığımız kayalar var."

Tatar, kendilerine sürekli bilgi akışı geldiğinin altını çizerek, anında her gelen bilgiyi teyit ettirme imkanına sahip olduklarını vurguladı. Tatar, "Bakın bir helikopter kalktı, Malatya'dan kalktı. Yarım saat içerisinde hemen anında bölgeye intikal etti. Oradaki uzman arkadaşlarımızı aldı, tepeye çıkardı ve yarım saat içerisinde olayın ne olduğunu anladık. Ama dün akşamdan beri bu konu, insanları rahatsız etti." dedi.