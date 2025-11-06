Hafif Sağanak Yağışlı 15.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 06.11.2025 16:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 5 Kasım'da Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı açıklamasında sarf ettiği sözler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025'te Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Aydın, konuyla ilgili ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

