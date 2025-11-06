Çok Bulutlu 17.3ºC Ankara
Gündem
AA 06.11.2025 13:13

"Yüzyılın Konut Projesi"ne başvurular 10 Kasım'da başlayacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında başvuruların, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) yapılan açıklamaya göre, 81 ilde toplam 500 bin konutun inşa edileceği projeye başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla, önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.

İşte "Yüzyılın Konut Projesi"nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
İşte "Yüzyılın Konut Projesi"nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler

Bu kapsamda başvuruların ilk günü 10 Kasım'da, TCKN'nin son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak.

Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.

Projeyle ilgili detaylara "https://evsahibiturkiye.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.

