CHP'nin bilgi işlem sorumlusu gözaltına alındı

Başsavcılığın Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, şüpheli O.G.E., "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme" ve "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi" suçlamalarıyla 6 Kasım 2025 tarihinde gözaltına alındı.

Açıklamada, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) raporuna atıfta bulunularak, "İBB HANEM" isimli uygulama içerisinde 11.360.412 İstanbullu seçmene ait sandık verilerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki başka kişisel verilerle eşleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) temin ettiği seçim sandık verilerinin suç örgütü üyelerine verildiğinin anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu eylemlerin faili olduğu değerlendirilen şüpheli O.G.E. hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiğini kamuoyuna bildirdi.