Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin pek çok projeyle birlikte ulaşımda bölgesel merkez konuma yükseleceğini belirtti.

"Ülkemizin pek çok hayalini gerçeğe dönüştürdüğümüz gibi 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşa etmek de hamdolsun bize nasip oldu. Pek çok projemizle birlikte Türkiye, inşallah ulaşımda bölgesel merkez konumuna yükselecektir" sözleriyle yapılan paylaşımda, tamamlandığında "dünyanın en uzunu" olacak köprünün 1915 Çanakkale Zaferi'nin sembolü olacağı vurgulandı.

Ülkemizin pek çok hayalini gerçeğe dönüştürdüğümüz gibi, 1915 Çanakkale Köprüsü’nü inşa etmek de hamdolsun bize nasip oldu.



Pek çok projemizle birlikte Türkiye, inşallah ulaşımda bölgesel merkez konumuna yükselecektir. pic.twitter.com/ixYTb7rzHX — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 16, 2020

"Dünyanın en geniş orta açıklıklı asma köprüsü"

Tablodaki bilgilere göre, 3 geliş-3 gidiş olmak üzere 6 şeritli köprünün iki kule arasındaki orta açıklık mesafesi 2023, toplam uzunluğu ise 3 bin 563 metre olacak.

Dünyanın en uzun köprüsü olan Hyogo'daki Akashi Boğazı Köprüsü'nü geride bırakacak olan köprü, kuleler arasındaki mesafesiyle de "dünyanın en geniş orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını elde edecek.

[Fotoğraf: AA]

Projenin 10,5 milyar liraya mal olacağı anlatılan tabloda, toplam otoyol uzunluğu 352 kilometre olan proje kapsamında, 6 viyadük, 7 köprü, 85 alt ve üst geçit ile 238 menfez yapılacağı belirtildi.