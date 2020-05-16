23 Nisan'ın 100'üncü yılında gökyüzünde dünyanın en büyük bayrağını açmıştı Türk Hava Yolları. Ankara'dan havalanmış, ay yıldızı gökyüzüne nakşetmişti.

Türk Hava Yolları, bu kez de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramına özel tarihi bir uçuşa hazırlanıyor. Tarihi uçuş İstanbul'dan başlayacak. Milli Mücadele’nin başladığı şehir olan Samsun'a düzenlenecek.

[Fotoğraf: AA]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasından 101 yıl sonra yapılacak uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek.

Tarihi yolculuk için isteyenler www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden birer hatıra bileti de oluşturabilecek. Hatıra biletleri #TarihiYolculuk ve #TK1919 etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.

[Fotoğraf: AA]

Uçuş, kaptan pilot Selin Sevimli ve ikinci pilot Zafer Doğukan Demir tarafından yapılacak.

[Fotoğraf: AA]