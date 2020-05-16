Adana Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre 14 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün katılımıyla kaymakamlığın önünde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 saldırgan sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.



Kaymakam ve koruma polisinin uyarılarına rağmen şüpheli şahıslar hakarete devam edip koruma polisine yumrukla saldırdı. Saldırganlar gözaltına alındı.



Şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu belirlendi. Dün adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü savcılık tarafından sorgulandıktan sonra, Eren Yıldırım ise nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yıldırım yeniden gözaltına alındı



Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine Yıldırım yeniden gözaltına alındı. Valilik saldırıyı kınadı.

Geçmiş olsun ziyareti

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Yüreğir Kaymakamlığına geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetinin bir grup tarafından engellenmeye çalışılmasını kınadı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yazılı açıklama yaparak Adanalıları, ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayan ve yaşlıların her an yanında olan Vefa Sosyal Destek gruplarına sahip çıkmaya davet etti.