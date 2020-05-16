Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kulelerinin son blokunun yerleştirilmesi dolayısıyla düzenlenen törene, video konferans ile katıldı.

Emeği geçen bakanlara teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, törenin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi. Bu işlemle 4 kulenin de tüm bloklarının tamamlandığına ve köprünün inşasındaki önemli bir aşamanın geride bırakıldığına değinen Erdoğan, projenin en başından bugünkü seviyesine kadar tüm safhalarında emeği geçen bakanlar ve yüklenici firma yetkililerini tebrik etti. Erdoğan ayrıca, geçmiş Ulaştırma Bakanları Binali Yıldırım, Ahmet Arslan ve Cahit Turhan'ı da kutlayarak, teşekkür etti.

"Asırların hayalidir..."

Köprünün, Marmara Denizi'ni her iki taraftan kuşatan büyük otoyol ağının en kritik geçiş noktası olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Esasen Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı, asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek, hamdolsun bize nasip oldu. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı, 2023 hedeflerimizin de ifadesidir. Bu rastgele konulmuş bir hedef değildir. Kendi alanında 'dünyanın en uzunu' unvanına sahip bu köprü, asırlar boyunca 1915 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak Boğaz'ı süsleyecektir. Feribotla 1,5 saat süren Boğaz yolculuğunu köprüyle 6 dakikada tamamlayacak her vatandaşımızın, bu eseri ülkemize kazandıranları şükranla Çanakkale'de destan yazan ecdadı da rahmetle yad edeceğine inanıyorum."

"Vakit ve yakıt tasarrufu sağlayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprü sayesinde elde edilecek vakit ve yakıt tasarrufunun da ülkenin kazanç hanesine yazılacağını söyledi.

Yaygın ve hızlı ulaşım altyapısının, bir ülkenin kalkınmasının, gelişmesinin, büyümesinin temel şartı olduğunu belirten Erdoğan, yapılan icraatları sıraladı.

"Koronavirüs sonrası için en büyük avantaj"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen haftalarda Çin'den yola çıkan bir yük treninin Marmaray üzerinden Boğaz'ı aşıp Avrupa'ya gitmesinin, bu stratejik konumun örneklerinden olduğunu anlattı.

Koronavirüs sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada ülkenin diğer alanlarla birlikte ulaşımdaki güçlü altyapısının en büyük avantaj olacağına dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Şehir hastaneleri projelerimize demediklerini bırakmadılar"

"Bu süreçte sağlık alanında 18 yıldır büyük çabalar ve mücadeleler sonucunda ülkemizi getirdiğimiz yerin önemini hep birlikte çok daha iyi görüyoruz. Yurdun dört bir köşesine binlerce hastane inşa ettik. Bunların içlerini en modern cihazlarla donattık. Sağlık çalışanlarımızın sayısını 1 milyonun üzerine çıkarttık. Dünyada eşi benzeri olmayan Genel Sağlık Sigortası sistemiyle tüm vatandaşlarımızı, 88 liradan başlayan katkılarla sağlık hizmeti güvencesine kavuşturduk. Biz tüm bunları yaparken, CHP'nin başını çektiği bir kesim, hep işlerimizi engellemenin, yalan ve iftira ile önümüzü kesmenin gayreti içindeydi. Şehir hastaneleri projelerimize demediklerini bırakmadılar ama onlara rağmen ülkemizi şehir hastaneleriyle donatmayı sürdürüyoruz."

"Hastanelerimize israf diyebilecek kadar ufukları dar"

Sağlık alanındaki yatırımlardan bahseden Erdoğan, ilk bölümü daha önce açılan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ikinci kısmını 21 Mayıs'ta Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile video konferans vasıtasıyla birlikte hizmete sunacaklarını söyledi. Erdoğan, "Maalesef bu zihniyetin salgın sonrasında ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçları karşılamak ve daha sonra da kaliteli sağlık hizmeti vermek için başlattığımız hastane inşaatlarına dahi tahammül edemiyor. Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımını tamamlamak üzere olan hastanelerimizi israf diyebilecek kadar ufku dar, vizyonu sığ bir kafa bulunuyor" diye konuştu.

Vefa gruplarına saldırılar

İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma sınırlandırmasından etkilenen 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlara hizmet için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Gruplarına yönelik saldırıların da aynı alçak zihniyetin ürünü olduğunu vurgulayan Erdoğan, Özalp'ın bir mahallesindeki vatandaşlara yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu aracına dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla ateş açtıklarını anımsatarak, saldırıda Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisiyle yoldan ilçeye götürmek üzere araca alınan bir vatandaşın şehit olduğunu hatırlattı.

Erdoğan, daha Özalp'taki şehitlerin kanı kurumadan bu defa Adana'da Yüreğir Kaymakamlığı bünlesindeki Vefa Destek Grubu'nun saldırıya uğradığını söyledi. Erdoğan, bu saldırının kaymakamlık önünde vatandaşlara yardım dağıtılırken gerçekleştiğini belirterek, şöyle devam etti:

"PKK uzun namlulu silahlarla CHP'liler, hakaret ve yumrukla saldırdı"

"Devletin kaymakamına, polisine ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine hem hakaret edip hem fiili saldırıda bulunan güruhun, CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindekiler olduğu anlaşılmıştır. PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP'liler, Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır. Yöntem farklı, zihniyet ve amaç aynıdır.

Devletin halkına hizmet götürmesine tahammülü olmayan bu iki kirli yapının bir süredir gizli saklı yürüttükleri siyasi ittifakı, benzer eylemlerle sahada bir ileri aşamaya taşıdıkları anlaşılıyor. Hala bu partilerin riyakar siyasetlerini görememiş olanlar için sadece bu iki hadise dahi bir başlıbaşına ibret vesikasıdır. Bu devlet ve millet düşmanlarına evelallah biz bu toprakları bırakmayacağız. Devletin askerine, polisine, vatandaşlarımıza hizmet için canla başla çalışan görevlilerine saldıran herkes bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz. PKK'nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak, milletimize verdiğimiz hizmetlere tahammülü olmayan siyasi uzantılarını da sandıkta Cumhur İttifakı olarak hep birlikte hezimete uğratmayı sürdüreceğiz."