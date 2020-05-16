Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanılan ve önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen Yeşilköy'deki hastane inşaatında sona yaklaşıldı. Hastanenin isminin bulunduğu tabela yerleştirilirken uyarı levhaları da hastane çevresine asıldı.

8 Nisan tarihinde yapımına başlanılan ve 45 günde tamamlanacak olan hastane inşaatı son hızıyla devam ediyor.

[Fotoğraf: DHA]

Koronavirüsle mücadele kapsamında Yeşilköy'de yapımı süren bin yataklı hastane inşaatında son anlara gelindi. "Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi" yazılı tabela giriş binasının üstüne yerleştirilirken, çevre uyarı tabelalarının da takıldı.

7/24 aralıksız çalışmaların devam ettiği hastanenin Ramazan Bayramı sonrası hizmete açılması bekleniyor.

[Fotoğraf: DHA]

Salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılacak

İnşaatına hızla devam edilen hastanenin salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedefleniyor.

184 bin metrekare alana kurulan hastane, 70 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 1008 adet yatak kapasiteli olan merkezde istenildiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek.

[Fotoğraf: DHA]

Bu sağlık merkezi tamamlandığında, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da yaptığı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.