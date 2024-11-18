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Gündem
TRT Haber 18.11.2024 01:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilya'da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak Brezilya'da. Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında birçok lider ve yetkiliyle görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilya'da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için gittiği Brezilya’da Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva ile görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilya'da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin gelişiminde üst düzey diyaloğun önemli olduğunu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya’nın İsrail saldırganlığı karşısındaki duruşunun takdire şayan olduğunu, Türkiye’nin İsrail’e silah ve mühimmat satışının engellenmesi için Birleşmiş Milletler nezdinde girişim başlattığını, Filistin’de kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil bir çözüm için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilya'da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in Gazze başta olmak üzere dünyadaki çatışmaları engelleyemediğini, krizlere çözüm üretmekte yetersiz kaldığını, Brezilya’nın G20 dönem başkanlığında “Küresel Yönetişim Reformu”nu gündeme getirmesinin isabetli olduğunu ifade etti.

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