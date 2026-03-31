Gündem
TRT Haber 31.03.2026 23:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar'ı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan Milli Takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve ABD'ye karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum. Bizim Çocuklar'ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır. Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum."

Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
