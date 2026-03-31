Bizim Çocuklar Dünya Kupası'nda

Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golü Kerem Aktürkoğlu attı.

Orkun'un vuruşunda savunmaya çarpan topa kale önünde dokunan Kerem, meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Montella'nın ilk hamlesi 69'da geldi

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, ilk hamlesini 69. dakikada yaptı.

Bu dakikada Kerem Aktürkoğlu kenara gelirken, Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu. Mili takımı Kosova karşısında öne geçiren golü atan Kerem Aktürkoğlu, 45+1. dakikada sarı kart görmüştü.

İtalyan teknik adam, ilerleyen dakikalarda Eren Elmalı, Salih Özcan, Mert Müldür ve Deniz Gül'ü de oyuna aldı.

Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maçın 83. dakikasında oyundan çıkınca kaptanlık pazubandını Orkun Kökçü taktı.

Milli takım play-off'ları gol yemeden tamamladı

Ay-yıldızlı ekip Dünya Kupası play-off etabında oynadığı iki maçı da gol yemeden tamamladı.

Play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenen Türkiye, play-off finalinde de Kosova'yı aynı skorla mağlup etti.

Türk taraftarlar büyük coşku yaşadı

A Milli Futbol Takımı'nı desteklemeye gelen taraftarlar, 90 dakika tezahüratlarla milli oyunculara destek verdi.

Maç boyu hiç susmayan Türk taraftarlar, karşılaşmanın ardından dünya kupasına katılmanın sevincini milli futbolcularla doyasıya yaşadı.

Milliler 3. kez Dünya Kupası'nda

A Milli Futbol Takımı, tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Milliler, daha önce 1950, 1954 ve 2002'de Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmış ancak 1950'de Brezilya'da düzenlenen organizasyona dönemin imkansızlıkları sebebiyle katılamamıştı.

İlk katılım 1954

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı ilk Dünya Kupası organizasyonu 1954'te oldu.

Macaristan, Batı Almanya ve Güney Kore'yle aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 mağlup olurken ikinci maçında Güney Kore'yi 7-0 yendi.

Grup formatı gereği Batı Almanya'yla yeniden karşılaşan milliler, rakibine 7-2 mağlup olarak elendi.

2002'de 3. oldu

A Milli Futbol Takımı'nın katıldığı son Dünya Kupası macerası 48 yıl sonra gerçekleşti. 2002 yılında play-off turunda Avusturya'yı geçerek organizasyona katılma hakkı kazanan milliler; turnuvayı 3. sırada tamamlayarak tarihi başarı elde etti.

Kosova'yı yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan ay-yıldızlılar, 3. kez organizasyonda boy gösterecek.