Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Milli Mücadele’mizin sevk ve idare merkezi, Cumhuriyetimizin kuruluşunda tarihi önemi haiz Ankara’mızın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum.