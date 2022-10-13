Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 11:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başkente kutlama
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;
Milli Mücadele’mizin sevk ve idare merkezi, Cumhuriyetimizin kuruluşunda tarihi önemi haiz Ankara’mızın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü tebrik ediyorum.
Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum.
Millî Mücadele’mizin sevk ve idare merkezi, Cumhuriyetimizin kuruluşunda tarihî önemi haiz Ankara’mızın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 13, 2022
Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. pic.twitter.com/29G7GUbQgo
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Ankara
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