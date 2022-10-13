Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 6. Zirvesi, Kazakistan’ın başkenti Astana’da başladı.

Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde başlayan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslendi.

Hitabının ardından ikili görüşmelere geçen Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan, Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeler kapsamında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile ve ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Erdoğan'ın Putin ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu, Türkiye'nin barış çabalarını, tahıl koridorunu ve Putin'in "Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulması" önerisini ele alması bekleniyor.

Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de masada olacak.