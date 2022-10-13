Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 6. Zirvesi, Kazakistan’ın başkenti Astana’da başladı.

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslendi.

Rusya-Ukrayna savaşında adil bir barışın sağlanması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Hedefimiz sahadaki zorluklara rağmen bir an önce akan kanın durdurulmasını sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi Genel Oturumu'nda konuşuyor. https://t.co/fTHfhkLEuX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 13, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

Kurucularından olduğumuz konferansın genişletilmesine başından beri destek verdik. Dönem başkanlığımız sırasında da aynı şekilde devam ettik.

İnsanlık olarak güç dengelerinin değiştiği, ekonomiden gıda güvenliğine pek çok alanda ciddi imkanlarla karşılaştığımız dönemden geçiyoruz.

Türkiye olarak uzun süredir dünya beşten büyüktür diyerek bu duruma dikkat çekiyoruz. Dünyanın neresinde olursak olarak hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz. Salgın süreci bu gerçeği hepimize tekrar hatırlatmıştır.

Terör örgütlerine yardım eden oluşumların hiçbir ayrıma gidilmeksizin engellenmesi gerekiyor.

Afganistan'ı kendi kaderine terk etmemeli uluslararsı camiada desteklemeliyiz.

Toplam 5,6 milyar dolarlık insani yardımla milli gelire oranla dünyada ilk sıradayız.

4 milyondan fazla yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz.

Rusya-Ukrayna savaşında adil bir barışın sağlanması gerektiğini her zaman söylüyorum. Hedefimiz sahadaki zorluklara rağmen bir an önce akan kanın durdurulmasını sağlamaktır. Türkiye olarak çok modlu ulaştırma kordirlarını teşvik ediyor, moder İpek Yolu'nun canlandırılmasını hedefliyoruz.

Kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesi enerji politikamızın hedeflerindendir.